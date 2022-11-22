ВВС опубликовали видео места аварии на российских трубопроводах "Северный поток"

Детали

Экспертные группы, изучающие взрывы на российских трубопроводах, практически единогласно подтвердили искусственность происхождения взрывов на "потоках".

Официальной информации, стоящей за этой диверсией, до сих пор нет.

Контекст

Четыре истока произошли на двух трубопроводах Nord Stream в Балтийском море у датского острова Борнхольм в конце сентября. Сейсмические институты сообщили, что они зафиксировали два подводных взрыва до появления утечек.

В начале октября шведская прокуратура заявила, что во время подводной проверки истоков в шведской экономической зоне были собраны вещественные доказательства, подкрепившие подозрения о саботаже.

Хотя трубопроводы не работали, когда произошла утечка, они оба удерживали газ, который выбрасывался через воду в атмосферу.