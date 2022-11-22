ВВС опублікували відео місця аварії на російських трубопроводах "Північний потік"

Деталі

Експертні групи, що вивчають вибухи на російських трубопроводах, практично одноголосно підтвердили штучність походження вибухів на "потоках".

Офіційної інформації, хто стоїть за цією диверсією, досі немає.

Контекст

Чотири витоки сталися на двох трубопроводах Nord Stream у Балтійському морі біля датського острова Борнхольм наприкінці вересня. Сейсмічні інститути повідомили, що вони зафіксували два підводні вибухи до появи витоків.

На початку жовтня шведська прокуратура заявила, що під час підводної перевірки витоків у шведській економічній зоні було зібрано речові докази, які підкріпили підозри про саботаж.

Хоча трубопроводи не працювали, коли стався витік, вони обидва утримували газ, який викидався через воду в атмосферу.