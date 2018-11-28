Введение военного положения: клуб УПЛ перенес домашний матч в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Матч 17-го тура УПЛ между черниговской “Десной” и луганской “Зарей” состоится в Киеве, на стадионе “Оболонь-Арена”, информирует УНН со ссылкой на страницу черниговского клуба в “Facebook”.
“Учитывая рекомендации правоохранительных органов, в связи с ведением военного положения в нашем регионе, было принято решение провести матч в Киеве”, — сказано в сообщении клуба.
Примечательно, что второй причиной перенесу поединка стало не функционирования в полноценном режиме системы подогрева на стадионе “имени Гагарина” в Чернигове.
Таким образом, матч против “Зари” состоится 1 декабря в 14:00. Вход для болельщиков будет бесплатным.
Напомним, что Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Соответствующее решение поддержали 276 депутатов. Закон распространяется на 10 областей Украины, в том числе и на Черниговскую.