Введення воєнного положення: клуб УПЛ переніс домашній матч у Київ

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Матч 17-го туру УПЛ між чернігівською “Десною” та луганською “Зорею” відбудеться в Києві, на стадіоні “Оболонь-Арена”, інформує УНН із посиланням на сторінку чернігівського клубу в “Facebook”.

“Враховуючи рекомендації правоохоронних органів, у зв’язку з веденням військового положення в нашому регіоні, було прийнято рішення провести матч в Києві”, — сказано в повідомленні клубу.

Примітно, що другою причиною перенесу поєдинку стало не функціонування в повноцінному режимі системи підігріву на стадіоні “імені Гагаріна” в Чернігові.

Таким чином, матч проти “Зорі” відбудеться 1 грудня о 14:00. Вхід для вболівальників буде безкоштовним.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Відповідне рішення підтримало 276 депутатів. Закон поширюється на 10 областей України, в тому числі і на Чернігівську.

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