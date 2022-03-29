Введение рублей рф на захваченной территории заслуживает быть в исках в международные суды - НБУ

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"Национальный банк Украины считает недопустимыми действия российской федерации по ограничению обращения наличной и безналичной гривны и введению обращения российского рубля на территориях, временно не контролируемых украинскими властями или находящихся под угрозой захвата, в частности Запорожской и Херсонской областей. Информация об этой "инициативе" поступает от банков, а также средств массовой информации", - говорится в заявлении НБУ.

В Нацбанке убеждены, что "такие действия российских захватчиков невозможны без преступной поддержки и политической воли руководства центрального банка российской федерации".

Детали

В связи с этим Национальный банк Украины отмечает, что в соответствии с Конституцией Украины единственной денежной единицей Украины является гривна.

Выпуск и обращение на территории Украины других денежных единиц и использование денежных суррогатов в качестве средства платежа запрещается, указали в регуляторе.

"Банковская система Украины способна осуществлять надлежащее обслуживание населения, а Национальный банк и банки - продолжать обеспечивать оборот гривны на временно захваченных территориях в соответствии с законодательством Украины", - подчеркнули в НБУ.

Соответственно Национальный банк, согласно заявлению:



считает неприемлемым содействия военной агрессии российских захватчиков, в частности в отношении любого ограничения обращения денежной единицы Украины - гривны;



требует от центрального банка рф немедленного прекращения действий по введению обращения других платежных средств на временно захваченной территории Украины.



Кроме того, там отметили, что согласно статье 43 Положения о законах и обычаях войны на суше, являющегося приложением к IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше от 18 октября 1907 года, сторонами которой являются Украина и российская федерация, оккупант должен "принимать все зависящие от него меры для того, чтобы по возможности восстановить и обеспечить общественный порядок и безопасность, придерживаясь существующих в стране законов, за исключением, когда это абсолютно невозможно".

"Национальный банк Украины заявляет, что действия российских захватчиков по ограничению обращения наличной и безналичной гривны и попытки введения обращения российского рубля на временно захваченных территориях Украины нарушают нормы международного права. Таким образом россия создает дополнительные предпосылки для гуманитарного кризиса на временно захваченных территориях Украины. Государство-агрессор должно прекратить свои попытки финансового террора украинцев", - заявили в НБУ.

"Национальный банк обращается в офис Генерального прокурора Украины с просьбой учесть эту информацию при подготовке исков в соответствующие международные суды", - отметили в Нацбанке.

Дополнение

С апреля 2022 года в Херсонской области оккупанты планируют вводить в обращение рубли, сообщил депутат областного совета Сергей Хлань.