Введення рублів рф на захопленій території заслуговує бути у позовах до міжнародних судів - НБУ

Цитата

"Національний банк України вважає неприпустимими дії російської федерації щодо обмеження обігу готівкової та безготівкової гривні та запровадження обігу російського рубля на територіях, що тимчасово не контролюються українською владою або знаходяться під загрозою захоплення, зокрема Запорізької та Херсонської областей. Інформація про цю "ініціативу" надходить від банків, а також засобів масової інформації", - йдеться у заяві НБУ.

У Нацбанку переконані, що "такі дії російських загарбників неможливі без злочинної підтримки та політичної волі керівництва центрального банку російської федерації".

Деталі

У зв’язку з цим Національний банк України наголошує, що відповідно до Конституції України єдиною грошовою одиницею України є гривня.

Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняється, вказали у регуляторі.

"Банківська система України спроможна здійснювати належне обслуговування населення, а Національний банк та банки – продовжувати забезпечувати обіг гривні на тимчасово захоплених територіях відповідно до законодавства України", - підкреслили у НБУ.

Відповідно Національний банк, згідно із заявою:



вважає неприйнятним сприяння військовій агресії російських загарбників, зокрема щодо будь-якого обмеження обігу грошової одиниці України – гривні;



вимагає від центрального банку рф негайного припинення дій щодо запровадження обігу інших платіжних засобів на тимчасово захопленій території України.



Окрім того, там наголосили, що відповідно до статті 43 Положень про закони і звичаї війни на суходолі, що є додатком до IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, сторонами якої серед інших є Україна та російська федерація, окупант має "вживати всіх залежних від нього заходів для того, щоб, по можливості, відновити і забезпечити громадський порядок і безпеку, дотримуючись існуючих у країні законів, за виключенням, коли це абсолютно неможливо".

"Національний банк України заявляє, що дії російських загарбників щодо обмеження обігу готівкової і безготівкової гривні та спроби запровадження обігу російського рубля на тимчасово захоплених територіях України порушують норми міжнародного права. Таким чином росія створює додаткові передумови для гуманітарної кризи на тимчасово захоплених територіях України. Держава-агресор повинна припинити свої спроби фінансового терору українців", - заявили у НБУ.

"Національний банк звертається до офісу Генерального прокурора України з проханням врахувати цю інформацію під час підготовки позовів до відповідних міжнародних судів", - наголосили у Нацбанку.

Доповнення

З квітня 2022 року в Херсонській області окупанти планують вводити в обіг рублі, повідомив депутат обласної ради Сергій Хлань.