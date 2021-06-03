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Введение "налога на Google" может привести к росту стоимости электронных услуг на 20% - эксперт

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Принятие законопроекта № 4184 о "налоге на Googlе" может привести к росту стоимости на некоторые электронные услуги. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт аналитического центра "Институт законодательных идей" Тарас Рябченко.

Введение "налога на Google" может привести к росту стоимости электронных услуг на 20% - эксперт

По словам эксперта, ключевой мотивацией со стороны государства в принятии законопроекта является увеличение поступлений в государственный бюджет Украины.

Цитата:

"Это не "новый налог", а именно расширение базы налогообложения налогом на добавленную стоимость. То есть, по электронным услугам, предоставляемым в сети интернет (облачные хранилища, реклама, игры в Steam и т.д.) нерезидентами, стоит ожидать роста цен на 20% (общая ставка НДС)", - отметил эксперт.

Детали

В частности, Рябченко приводит в пример рекламу, которая предоставляется в Украине и подлежит обложению НДС на 20%. В то же время, отмечает эксперт, иностранцы не платят этот налог в Украине. Поэтому фактически в этом "мы пытаемся обеспечить равенство".

Экономист считает, что повышение цен не произойдет в одночасье, поскольку закон начнет действовать с 1 января 2022 года, и в этих полгода компании смогут пройти необходимые процедуры и будут платить налоги на территории Украины.

Принятие законопроекта приведет также к росту конкуренции на рынке, а конечные потребители вряд ли будут воспринимать положительно подорожание цен, считает Рябченко.

"Стоит отметить, что закон будет действовать с 1 января 2022 года, поэтому сейчас об одномоментном повышении цен говорить не стоит. Однако к этому нужно готовиться. Как показывает практика соседних с нами стран (в которых похожие ставки этого налога), а также европейских стран (где введено или вводится этот налог) - так называемые "интернет-гиганты" - Google, Amazon, Facebook, Apple и т.д. - просто предупреждают о росте цен", - резюмировал эксперт.

Добавим

3 июня Верховная Рада приняла законопроект № 4184, который изменит для интернет-гигантов, работающих в Украине, механизм уплаты налогов в госбюджет страны. Решение поддержало 283 народных депутата.

Предполагается, что налоги в Украине будут платить такие интернет-гиганты, как Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, YouTube и Viber.

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