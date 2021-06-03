Введення "податку на Google" може призвести до зростання вартості електронних послуг на 20% - експерт

За словами експерта, ключовою мотивацією з боку держави в ухваленні законопроекту є збільшення надходжень до державного бюджету України.

Цитата:

“Це не "новий податок", а саме розширення бази оподаткування податком на додану вартість. Тобто, по електронних послугах, що надаються в мережі інтернет (хмарні сховища, реклама, ігри в Steam тощо) нерезидентами, варто очікувати зростання цін на 20% (загальна ставка ПДВ)”, - зазначив експерт.

Деталі

Зокрема, Рябченко наводить у приклад рекламу, яка надається в Україні та підлягає оподаткуванню ПДВ на 20%. У той же час, зазначає експерт, іноземці не сплачують цей податок в Україні. Тому фактично в цьому “ми намагаємось забезпечити рівність”.

Економіст вважає, що підвищення цін не відбудеться відразу, оскільки закон почне діяти з 1 січня 2022 року, та за цих пів року компанії зможуть пройти необхідні процедури і будуть сплачувати податки на території України.

Ухвалення законопроекту призведе також до зростання конкуренції на ринку, а кінцеві споживачі навряд чи сприйматимуть позитивно здорожчання цін, вважає Рябченко.

“Варто відзначити, що закон буде діяти з 1 січня 2022 року, тож зараз, про одномоментне підвищення цін говорити не варто. Однак до цього потрібно готуватися. Як свідчить практика сусідніх з нами країн (у яких схожі ставки цього податку), а також європейських країн (де введено або вводиться цей податок) - так звані "інтернет-гіганти" - Google, Amazon, Facebook, Apple тощо - просто попереджують про зростання цін”, - резюмував експерт.

Додамо

3 червня Верховна Рада ухвалила законопроект № 4184, який змінить для інтернет-гігантів, що працюють в Україні, механізм сплати податків до держбюджету держави. Рішення підтримало 283 народні депутати.

Передбачається, що податки в Україні сплачуватимуть такі інтернет-гіганти, як Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, YouTube та Viber.