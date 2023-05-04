Вечером над Киевом был уничтожен Bayraktar TB2 из-за технической неисправности
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Над столицей был уничтожен БпЛА Bayraktar TB2, который во время планового полета в Киевской области потерял управление. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"4 мая около 20 часов в Киевской области, во время планового полета, потерял управление БпЛА Bayraktar TB2.
Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель - уничтожена!", - говорится в сообщении.
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Также в Воздушных Силах ВСУ добавили:" Жаль, но это техника, и такие случаи случаются".
По информации, вероятно это была техническая неисправность, сейчас причины устанавливаются.
"В результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет", - добавили в командовании ВС ВСУ.
Напомним
Ранее сообщалось, что над Киевом силы Противовоздушной обороны сбили беспилотник. Об этом сообщили в Киевской МВА и добавили, что информация о разрушениях отсутствует.