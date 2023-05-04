Вечером над Киевом был уничтожен Bayraktar TB2 из-за технической неисправности

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Киев • УНН

 • 2181886 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Над столицей был уничтожен БпЛА Bayraktar TB2, который во время планового полета в Киевской области потерял управление. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"4 мая около 20 часов в Киевской области, во время планового полета, потерял управление БпЛА Bayraktar TB2.

Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель - уничтожена!", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также в Воздушных Силах ВСУ добавили:" Жаль, но это техника, и такие случаи случаются".

По информации, вероятно это была техническая неисправность, сейчас причины устанавливаются.

"В результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет", - добавили в командовании ВС ВСУ.

Напомним

Ранее сообщалось, что над Киевом силы Противовоздушной обороны сбили беспилотник. Об этом сообщили в Киевской МВА и добавили, что информация о разрушениях отсутствует.

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