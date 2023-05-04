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Ввечері над Києвом було знищено Bayraktar TB2 через технічну несправність

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Над столицею був знищений БпЛА Bayraktar TB2, який під час планового польоту У Київській області втратив керування. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2.

Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Ціль – знищено!", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також у Повітряних Силах ЗСУ додали:" Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються".

За інформацією, імовірно це була технічна несправність, наразі причини встановлюються.

"Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає", - додали у командуванні ПС ЗСУ.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що над Києвом сили Протиповітряної оборони збили безпілотник. Про це повідомили у Київській МВА і додали, що інформація про руйнування відсутня.

Українські Національні Новини

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