ВУЗы досрочно выпустили более 4 тысяч курсантов МВД

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"Убеждена, при любых обстоятельствах вы останетесь верными Присяге, не предадите правде, добру и чести. Ваша отвага и профессионализм сегодня - неотъемлемая составляющая будущей победы!",- поздравила выпускников Екатерина Павличенко.

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Заместитель министра внутренних дел отметила, что в это нелегкое время важно сохранять холодный рассудок и веру в Победу.