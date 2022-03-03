ВУЗы досрочно выпустили более 4 тысяч курсантов МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В 2022 году из высших учебных заведений системы Министерства внутренних дел досрочно выпускаются более 4 тысяч курсантов. Об этом УНН пишет со ссылкой на МВД в Telegram.
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"Убеждена, при любых обстоятельствах вы останетесь верными Присяге, не предадите правде, добру и чести. Ваша отвага и профессионализм сегодня - неотъемлемая составляющая будущей победы!",- поздравила выпускников Екатерина Павличенко.
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Заместитель министра внутренних дел отметила, что в это нелегкое время важно сохранять холодный рассудок и веру в Победу.