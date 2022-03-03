ВИШі достроково випустили понад 4 тисячі курсантів МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У 2022 році з вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ достроково випускаються понад 4 тисячі курсантів. Про це УНН пише з посиланням на МВС в Telegram.
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"Переконана, за будь-яких обставин ви залишитеся відданими Присязі, не зрадите правді, добру та честі. Ваша відвага та професіоналізм сьогодні - невід’ємна складова майбутньої Перемоги!", - привітала випускників Катерина Павліченко.
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Заступниця міністра внутрішніх справ наголосила, що у цей нелегкий час важливо зберігати холодний розум та віру у Перемогу.