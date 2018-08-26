"Вулверхемтон" свел вничью встречу с действующим чемпионом АПЛ "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Стадион “Молинью” собрал чуть более 31 тыс. болельщиков на матче четвертого тура Английской Премьер-лиги хозяев “Вулверхэмптона” с “Манчестер Сити”, передает корреспондент УНН.
За первые 45 минут стоит упомянуть дальнюю попытку Рахима Стерлинга. Португальский кипер Руй Патрисиу дотянулся до мяча и перевел его в перекладину. Хозяев забил гол Хименес, который был отменен из-за положения в офсайде.
А гола в этом противостоянии забивали исключительно защитники. Сначала после ошибки при создании искусственного офсайда Боли на дальней штанге удачно сыграл в падении головой. В обратные ворота забивал француз Лапорт, который также головой занес мяч в сетку с помощью подачи от Гюндогана — 1:1.
Украинский легионер команды Гвардиолы — Александр Зинченко, в очередной раз не попал в заявку “горожан”.
Примечательно, что манчестерский клуб впервые в новом чемпионате АПЛ потерял очки (7).
Добавим, что в следующем туре “Вулверхэмптон”, который 2 пункта, в гостях сыграет с “Вест Хэмом” украинца Ярмоленко.