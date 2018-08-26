"Вулверхемтон" звів внічию зустріч із чинним чемпіоном АПЛ "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Стадіон “Молінью” зібрав трохи більше 31 тисячі уболівальників на матчі четвертого туру Англійської Прем’єр-ліги господарів “Вулверхемптона” із “Манчестер Сіті”, передає кореспондент УНН.
За перші 45 хвилин варто згадати дальню спробу Рахіма Стерлінга. Португальський кіпер Руй Патрісіу дотягнувся до м’яча і перевів його у перекладину. За господарів забив гол Хіменес, який був відмінений через положення в офсайді.
А голи у цьому протистоянні забивали виключно захисники. Спочатку після помилки при створенні штучного офсайду Болі на дальній стійці вдало зіграв у падінні головою. У зворотні ворота забивав француз Лапорт, який також головою заніс м’яча у сітку за допомогою подачі від Гюндогана — 1:1.
Український легіонер команди Гвардіоли — Олександр Зінченко, в чергове не потрапив до заявки “містян”.
Примітно, що манчестерський клуб вперше в новому чемпіонаті АПЛ втратив очки (7).
Додамо, що в наступному турі “Вулверхемптон”, який має 2 пункти, в гостях зіграє із “Вест Хемом” українця Ярмоленка.