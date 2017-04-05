Вулкан Этна сняли дроном после извержения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В последние дни итальянский вулкан Этна был непокойным. Беспилотником сняли раскаленную лаву вулкана после извержения, передает УНН со ссылкой на ABC News.
Из-за извержения вулкана Этна было объявлено "оранжевый" уровень опасности на юге Италии.
Напомним, в начале марта вулкан проснулся, извергая магму в воздух, в результате чего было пострадало 10 человек, в том числе телевизионная команда ВВС и один ученый.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аэропорт Катании закрыли из-за извержения Этны
Извержение Этны, которые часто видно издалека, напоминают людям, что вулкан довольно активен.
Отметим, гора Этна является самой высокой точкой Италии южнее Альп и одним из самых активных вулканов в мире.