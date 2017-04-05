Вулкан Этна сняли дроном после извержения

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 25746 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100825 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116263 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174982 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128171 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123755 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116493 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106421 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107465 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103883 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
Вулкан Этна сняли дроном после извержения

Вулкан Этна сняли дроном после извержения

Киев  •  УНН

 • 15637 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В последние дни итальянский вулкан Этна был непокойным. Беспилотником сняли раскаленную лаву вулкана после извержения, передает УНН со ссылкой на ABC News.

Из-за извержения вулкана Этна было объявлено "оранжевый" уровень опасности на юге Италии.

Напомним, в начале марта вулкан проснулся, извергая магму в воздух, в результате чего было пострадало 10 человек, в том числе телевизионная команда ВВС и один ученый.

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Извержение Этны, которые часто видно издалека, напоминают людям, что вулкан довольно активен.

Отметим, гора Этна является самой высокой точкой Италии южнее Альп и одним из самых активных вулканов в мире.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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