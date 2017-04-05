Вулкан Етна зняли дроном після виверження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Протягом останніх днів італійський вулкан Етна був неспокійним. Безпілотником зняли розжарену лаву вулкану після виверження, передає УНН з посиланням на ABC News.
Через виверження вулкану Етна було оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки на півдні Італії.
Нагадаємо, на початку березня вулкан прокинувся, вивергаючи магму в повітря, внаслідок чого було постраждало 10 людей, у тому числі телевізійна команда ВВС та один вчений.
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Виверження Етни, які часто видно здалеку, нагадують людям, що вулкан доволі активний.
Зазначимо, гора Етна є найвищою точкою Італії на південь від Альп та одним з найактивніших вулканів у світі.