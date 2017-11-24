Улицу Богомольца в Киеве перекрыли из-за пожара в доме

В Печерском районе на улице Боломольця произошел пожар в многоквартирном жилом доме на втором этаже. Пожар обнаружила 62-летняя жительница дома.

Площадь пожара точно неизвестна - 6 комнат, огонь охватил всю квартиру. В настоящее время пожар ликвидирован. На месте происшествия работают три пожарных подразделения.

Как сообщал УНН, 24 ноября с утра киевляне дважды препутали дым с возгоранием.