Улицу Богомольца в Киеве перекрыли из-за пожара в доме
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Улицу Богомольца в Киеве перекрыли из-за пожара в жилом доме, передает корреспондент УНН.
В Печерском районе на улице Боломольця произошел пожар в многоквартирном жилом доме на втором этаже. Пожар обнаружила 62-летняя жительница дома.
Площадь пожара точно неизвестна - 6 комнат, огонь охватил всю квартиру. В настоящее время пожар ликвидирован. На месте происшествия работают три пожарных подразделения.
Как сообщал УНН, 24 ноября с утра киевляне дважды препутали дым с возгоранием.