Вулицю Богомольця у Києві перекрили через пожежу в будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Вулицю Богомольця у Києві перекрили через пожежу у житловому будинку, передає кореспондент УНН.
У Печерському районі на вулиці Боломольця сталась пожежа у багатоквартирному житловому будинку на другому поверсі. Пожежу виявила 62-річна мешканка будинку.
Площа пожежі точно невідома - 6 кімнат, вогонь охопив усю квартиру. Наразі пожежу ліквідовано. На місці події працюють три пожежні підрозділи.
Як повідомляв УНН, 24 листопада з ранку кияни двічі преплутали дим із загоранням.