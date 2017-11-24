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Вулицю Богомольця у Києві перекрили через пожежу в будинку

Вулицю Богомольця у Києві перекрили через пожежу в будинку

Київ • УНН

 • 15367 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Вулицю Богомольця у Києві перекрили через пожежу у житловому будинку, передає кореспондент УНН.

У Печерському районі на вулиці Боломольця сталась пожежа у багатоквартирному житловому будинку на другому поверсі. Пожежу виявила 62-річна мешканка будинку.

Площа пожежі точно невідома - 6 кімнат, вогонь охопив усю квартиру. Наразі пожежу ліквідовано. На місці події працюють три пожежні підрозділи.

Як повідомляв УНН, 24 листопада з ранку кияни двічі преплутали дим із загоранням.

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