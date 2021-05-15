Потеря клюшек: организаторы турнира в Словении перенесли матч сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сборная Украины прибыла в словенской Любляны для участия в международных соревнованиях, но старт турнира для “желто-синих” перенесен, информирует УНН со ссылкой на Федерацию Украины по хоккею.
Детали
Сообщается, что некоторые вещи игроков, среди которых были инвентарь и экипировка не долетел до Любляны.
Ожидается, что багаж национальной команды должен быть доставлен в Любляну в течение дня.
Учитывая эти обстоятельства, матч Украины с Польшей, который запланирован 15 мая на 14:00, будет перенесено на другое время дня. Точное время начала игры будет известен позже.
Что предшествовало этому
Сборная Украины получила разгромную победу в спарринге перед турниром в Любляне.