Втрата клюшок: організатори турніру в Словенії перенесли матч збірної України

Деталі

Повідомляється, що деякі речі гравців, серед яких були інвентар і екіпірування не долетів до Любляни.

Очікується, що багаж національної команди має бути доставлений до Любляни протягом дня.

Ураховуючи ці обставини, матч України з Польщею, який заплановано 15 травня на 14:00, буде перенесено на інший час дня. Точний час початку гри буде відомий згодом.

Що передувало цьому

Збірна України здобула розгромну перемогу у спарингу перед турніром в Любляні.