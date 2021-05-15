Втрата клюшок: організатори турніру в Словенії перенесли матч збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Збірна України прибула до словенської Любляни задля участі в міжнародних змаганнях, але старт турніру для “жовто-блакитних” перенесений, інформує УНН з посиланням на Федерацію України з хокею.
Деталі
Повідомляється, що деякі речі гравців, серед яких були інвентар і екіпірування не долетів до Любляни.
Очікується, що багаж національної команди має бути доставлений до Любляни протягом дня.
Ураховуючи ці обставини, матч України з Польщею, який заплановано 15 травня на 14:00, буде перенесено на інший час дня. Точний час початку гри буде відомий згодом.
Що передувало цьому
Збірна України здобула розгромну перемогу у спарингу перед турніром в Любляні.