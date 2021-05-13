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Хокей: збірна України здобула розгромний виграш у спарингу перед турніром в Любляні

Київ • УНН

 • 23564 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. У другому контрольному матчі на тренувальному зборі в Броварах збірна України з хокею під керівництвом Вадима Шахрайчука обіграла молодіжну збірну “жовто-блакитних” Олександра Бобкіна і Костянтина Буценка, повідомляє УНН з посиланням на ФХУ.

Хокей: збірна України здобула розгромний виграш у спарингу перед турніром в Любляні

Деталі

Підопічні Вадима Шахрайчука перемогли з рахунком 8:1. У стартовому періоді опоненти грали приблизно на одному рівні. Рахунок зустрічі на третій хвилині відкрив Іван Савченко з влучної передачі Гліба Кривошапкіна. На це колектив Олександра Бобкіна відповів влучним пострілом Дениса Гончаренка. Попри супротив “молодіжки”, перший ігровий відрізок залишився за національною командою — її вивів уперед Вадим Мазур.

Надалі шайби залітали виключно у сітку воріт більш молодих спортсменів. Авторами голів стали: Німенко, Даниленко, Деніскін, Мережко, Бородай і Бабинець.

Примітно, що перший спаринг команд також завершився перемогою національної команди.

Доповнення

Вже 14 травня національна збірна України вирушить до словенської Любляни на міжнародний турнір “Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament”.

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