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Хоккей: сборная Украины получила разгромный выигрыш в спарринге перед турниром в Любляне

Киев • УНН

 • 23564 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Во втором контрольном матче на тренировочном сборе в Броварах сборная Украины по хоккею под руководством Вадима Шахрайчука обыграла молодежную сборную "желто-синих" Александра Бобкина и Константина Буценко, сообщает УНН со ссылкой на ФХУ.

Хоккей: сборная Украины получила разгромный выигрыш в спарринге перед турниром в Любляне

Детали

Подопечные Вадима Шахрайчука победили со счетом 8: 1. В стартовом периоде оппоненты играли примерно на одном уровне. Счет встречи на третьей минуте открыл Иван Савченко с меткой передачи Глеба Кривошапкина. На это коллектив Александра Бобкина ответил точным выстрелом Дениса Гончаренко. Несмотря на сопротивление “молодежки”, первый игровой отрезок остался за национальной командой — ее вывел вперед Вадим Мазур.

В дальнейшем шайбы залетали исключительно в сетку ворот более молодых спортсменов. Авторами голов стали: Нименко, Даниленко, Денискин, Мережко, Бородай и Бабинец.

Примечательно, что первый спарринг команд также завершился победой национальной команды.

Дополнение

Уже 14 мая национальная сборная Украины отправится в словенской Любляны на международный турнир “Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament”.

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