Хоккей: сборная Украины получила разгромный выигрыш в спарринге перед турниром в Любляне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Во втором контрольном матче на тренировочном сборе в Броварах сборная Украины по хоккею под руководством Вадима Шахрайчука обыграла молодежную сборную "желто-синих" Александра Бобкина и Константина Буценко, сообщает УНН со ссылкой на ФХУ.
Детали
Подопечные Вадима Шахрайчука победили со счетом 8: 1. В стартовом периоде оппоненты играли примерно на одном уровне. Счет встречи на третьей минуте открыл Иван Савченко с меткой передачи Глеба Кривошапкина. На это коллектив Александра Бобкина ответил точным выстрелом Дениса Гончаренко. Несмотря на сопротивление “молодежки”, первый игровой отрезок остался за национальной командой — ее вывел вперед Вадим Мазур.
В дальнейшем шайбы залетали исключительно в сетку ворот более молодых спортсменов. Авторами голов стали: Нименко, Даниленко, Денискин, Мережко, Бородай и Бабинец.
Примечательно, что первый спарринг команд также завершился победой национальной команды.
Дополнение
Уже 14 мая национальная сборная Украины отправится в словенской Любляны на международный турнир “Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament”.