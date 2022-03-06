Вторжение российских сил в Украину было заведомо спланировано, оккупанты знали, куда едут - Зеленский

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“Заговорили российские военные, которых взяли в плен наши защитники. Сотни пленных, среди них и пилоты самолетов, которые бомбили наши города, наших мирных людей. Мы услышали их показания, мы увидели документы - карты и планы не вчерашнего дня. Это не импровизация. Это - война. Они готовили это вторжение именно так - жестоко, цинично. Заведомо с нарушением правил войны. Поэтому Харьков, поэтому Чернигов, поэтому Суммы. Поэтому Мариуполь и многие другие украинские города-герои увидели чистое зло. Так было запланировано", - заявил Зеленский.

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Однако он добавил, что несмотря ни на что, Украина обращается с пленными в рамках Женевской конвенции.

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Украинские защитники и защитницы устойчиво удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника. Так, за 11 дней захватнической войны, силы противника потеряли более 11 тысяч военнослужащих.