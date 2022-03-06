Вторгнення російських сил в Україну було завідомо сплановано, окупанти знали, куди їдуть - Зеленський

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 363 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 9756 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 24697 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 70232 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 133914 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 158735 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 207475 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199266 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186391 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157621 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.9 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 58651 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 61551 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 54840 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 57993 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 55550 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 18843 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 21769 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 214492 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 338955 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 596369 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 61941 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 102398 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 129298 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 151714 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 164802 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Вторгнення російських сил в Україну було завідомо сплановано, окупанти знали, куди їдуть - Зеленський

Вторгнення російських сил в Україну було завідомо сплановано, окупанти знали, куди їдуть - Зеленський

Київ • УНН

 • 160208 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Вторгнення окупаційних сил Російської Федерації на територію України було заздалегідь сплановано та не було імпровізацією. Як заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, окупанти готували це вторгнення завідомо з порушенням правил війни, передає УНН.

Цитата

“Заговорили російські військові, яких взяли у полон наші захисники. Сотні полонених, серед них і пілоти літаків, які бомбили наші міста, наших мирних людей. Ми почули їхні свідчення, ми побачили документи - мапи, плани не вчорашнього дня. Це не імпровізація. Це - війна. Вони готували це вторгнення саме так - жорстоко, цинічно. Завідомо з порушенням правил війни. Тому Харків, тому Чернігів, тому Суми. Тому Маріуполь і багато інших українських міст-героїв побачили чисте зло. Так було заплановано”, - заявив Зеленський.

Деталі

Однак він додав, що попри все, Україна поводиться з полоненими в рамках Женевської конвенції.

Додамо

Українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника. Так, за 11 днів загарбницької війни, сили противника втратили понад 11 тисяч військовослужбовців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,126.10
Золото
$3,146.40
Tesla
$268.93
Brent
$74.33
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,854.07