Вторгнення російських сил в Україну було завідомо сплановано, окупанти знали, куди їдуть - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Вторгнення окупаційних сил Російської Федерації на територію України було заздалегідь сплановано та не було імпровізацією. Як заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, окупанти готували це вторгнення завідомо з порушенням правил війни, передає УНН.
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“Заговорили російські військові, яких взяли у полон наші захисники. Сотні полонених, серед них і пілоти літаків, які бомбили наші міста, наших мирних людей. Ми почули їхні свідчення, ми побачили документи - мапи, плани не вчорашнього дня. Це не імпровізація. Це - війна. Вони готували це вторгнення саме так - жорстоко, цинічно. Завідомо з порушенням правил війни. Тому Харків, тому Чернігів, тому Суми. Тому Маріуполь і багато інших українських міст-героїв побачили чисте зло. Так було заплановано”, - заявив Зеленський.
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Однак він додав, що попри все, Україна поводиться з полоненими в рамках Женевської конвенції.
Додамо
Українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника. Так, за 11 днів загарбницької війни, сили противника втратили понад 11 тисяч військовослужбовців.