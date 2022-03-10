Вторжение РФ в Украину: погиб уже 71 ребенок

Детали

"По состоянию на 11 часов 10 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 71 ребенок и получили ранения более 100 детей", — написала Денисова.

В Малине Житомирской области в результате авиационного удара разрушено 7 частных одноэтажных жилых домов, погибло 5 человек, из них трое детей (пятилетняя девочка и двое детей 2021 года).

16-летний парень погиб во время обстрела на рынке в поселке Жуковского в Харьковской области.

Ночью в результате очередного артиллерийского обстрела в селе Слобожанское Изюмского района Харьковской области вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Под завалами погибло 4 человека: 2 женщины и 2 детей, 5-летней девочке удалось выжить.

В Ирпене Киевской области 10-летняя девочка получила сквозное осколочное ранение и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

"За военное вторжение РФ в Украину, бесчинство российских боевиков, нарушение всех Женевских конвенций Украина платит непомерную цену - жизнь своих детей, будущее нашего народа.

Настаиваю, страны НАТО, помогите прекратить российский терроризм - закройте небо над Украиной!" — добавила омбудсмен.

Напомним

9 марта в результате авиаудара российских оккупантов по роддому в Мариуполе погибло три человека, среди них один ребенок — девочка.