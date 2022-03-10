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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 258 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Вторгнення РФ в Україну: загинула вже 71 дитина

Вторгнення РФ в Україну: загинула вже 71 дитина

Київ • УНН

 • 65191 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. З початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула вже 71 дитина. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України  з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.

Деталі

"Станом на 11 годину 10 березня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 71 дитина та отримали поранення понад 100 дітей", — написала Денісова.

У Малині Житомирської області внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них троє дітей (п’ятирічна дівчинка та двоє дітей 2021 року народження).

16-річний юнак загинув під час обстрілу на ринку у селищі Жуковського на Харківщині.

Вночі внаслідок чергового артилерійського обстрілу у селі Слобожанське Ізюмського району на Харківщині ворожий снаряд влучив у приватний житловий будинок. Під завалами загинуло 4 людини: 2 жінки та 2 дітей, 5-річній дівчинці вдалося вижити.

В Ірпені Київської області 10-річна дівчинка дістала наскрізне уламкове поранення і наразі перебуває у лікарні у тяжкому стані.

"За військове вторгнення РФ до України, безчинства російських бойовиків, порушення всіх Женевських конвенцій Україна платить непомірну ціну – життя своїх дітей, майбутнє нашого народу.

Наполягаю, країни НАТО, допоможіть припинити російський тероризм – закрийте небо над Україною!" — додала омбудсмен.

Нагадаємо

9 березня внаслідок авіаудару російських окупантів по пологовому будинку у Маріуполі загинуло троє людей, серед них одна дитина — дівчинка.

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