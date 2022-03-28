Вторжение рф в Украину: оккупанты потеряли примерно 17 000 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Общие боевые потери рф вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют примерно 17 000 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, информирует УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по28.03 ориентировочно такие:
личного состава — примерно 17 000 человек
танков — 586 ед.,
боевых бронированных машин — 1694 ед.,
артиллерийских систем — 302 ед.,
РСЗО — 95 ед.,
средства ПВО — 54 ед.,
самолетов — 123 ед.,
вертолетов — 127 ед.,
автомобильной техники — 1150 ед.,
корабли/катера — 7 ед.,
цистерн с ГСМ — 73,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 66,
специальная техника — 21,
пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.
Напомним
Сегодня, 28 марта, начались 33 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
ВСУ продолжают вести оборону на восточном, юго—восточном и северо—восточном направлениях.