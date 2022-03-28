Вторгнення рф в Україну: окупанти втратили приблизно 17 000 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять приблизно 17 000 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, інформує УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 28.03 орієнтовно такі:
особового складу — приблизно 17 000 осіб,
танків — 586 од.,
бойових броньованих машин — 1694 од.,
артилерійських систем — 302 од.,
РСЗВ — 95 од.,
засоби ППО — 54 од.,
літаків — 123 од.,
гелікоптерів — 127 од.,
автомобільної техніки — 1150 од.,
кораблі/катери — 7 од.,
цистерн з ПММ — 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66,
Спеціальна техніка — 21,
Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!" — написали у штабі.
Нагадаємо
Сьогодні, 28 березня, розпочалася 33 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.
ЗСУ продовжують вести оборону на східному, південно-східному та північно-східному напрямках.