Скрываясь от трех экипажей патрульной полиции водитель попал в аварию в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Скрываясь от трех экипажей патрульной полиции водитель иномарки BMW 5-серии не справился в с управлением и попал в аварию, передает корреспондент УНН.
Неудачно закончилось бегство от полиции для водителя иномарки BMW 5-серии в Ровно. На улице Кн. Владимира он не справился с управлением и влетел в бордюр.
Как оказалось за рулем находился мужчина, которого лишили права управлять автомобилем. Сам водитель имел признаки наркотического опьянения.
Также в автомобиле нашли ножи и приборы для употребления первентина. В преследовании приняли участие 3 экипажа патрульной полиции, погоня продолжалась около 10 минут.
Как сообщал УНН, три человека погибли, семеро получили ранения в результате ДТП в Харькове.