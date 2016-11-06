Скрываясь от трех экипажей патрульной полиции водитель попал в аварию в Ровно

Неудачно закончилось бегство от полиции для водителя иномарки BMW 5-серии в Ровно. На улице Кн. Владимира он не справился с управлением и влетел в бордюр.

Как оказалось за рулем находился мужчина, которого лишили права управлять автомобилем. Сам водитель имел признаки наркотического опьянения.

Также в автомобиле нашли ножи и приборы для употребления первентина. В преследовании приняли участие 3 экипажа патрульной полиции, погоня продолжалась около 10 минут.

Как сообщал УНН, три человека погибли, семеро получили ранения в результате ДТП в Харькове.