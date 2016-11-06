Втікаючи від трьох екіпажів патрульної поліції водій потрапив у аварію у Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Втікаючи від трьох екіпажів патрульної поліції водій іномарки BMW 5-серії не впорався в з керуванням та потрапив у аварію, передає кореспондент УНН.
Невдало закінчилася втеча від поліції для водія іномарки BMW 5-серії в Рівному. На вулиці Кн. Володимира сталася він не впорався з керуванням та влетів у бордюр.
Як виявилося за кермом перебував чоловік, якого позбавили права керування. Сам керманич мав ознаки наркотичного сп'яніння.
Також в автомобілі знайшли ножі та прибори для вживання первентину. В переслідуванні взяло участь 3 екіпажа патрульної поліції, гонитва тривала близько 10 хвилин.
Як повідомляв УНН, троє осіб загинуло, семеро отримали поранення внаслідок ДТП у Харкові.