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Втікаючи від трьох екіпажів патрульної поліції водій потрапив у аварію у Рівному

Втікаючи від трьох екіпажів патрульної поліції водій потрапив у аварію у Рівному

Київ • УНН

 • 11306 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Втікаючи від трьох екіпажів патрульної поліції водій іномарки BMW 5-серії не впорався в з керуванням та потрапив у аварію, передає кореспондент УНН.

Невдало закінчилася втеча від поліції для водія іномарки BMW 5-серії в Рівному. На вулиці Кн. Володимира сталася він не впорався з керуванням та влетів у бордюр.

Як виявилося за кермом перебував чоловік, якого позбавили права керування. Сам керманич мав ознаки наркотичного сп'яніння.

Також в автомобілі знайшли ножі та прибори для вживання первентину. В переслідуванні взяло участь 3 екіпажа патрульної поліції, гонитва тривала близько 10 хвилин.

Як повідомляв УНН, троє осіб загинуло, семеро отримали поранення внаслідок ДТП у Харкові.

Українські Національні Новини

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