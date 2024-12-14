ВСУ существенно изменили программу подготовки новобранцев: на чем будут делать акцент
Киев • УНН
Сухопутные войска расширили программу огневой подготовки для новобранцев с 20 до 31 упражнения по стрельбе.
Больше огневой подготовки отныне будет включено в базовую военную подготовку для новобранцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Сухопутных войск ВСУ.
"В новом 45-дневном курсе БЗВП для рекрутов Сухопутных войск расширена программа огневой подготовки. Если раньше за 30 суток курсанты отрабатывали 20 упражнений по стрельбе из автоматов, то теперь - 31", - говорится в сообщении.
По обновленной программе новобранцы изучают действия во время столкновения с противником, зачистку траншей и ведут стрельбу на коротких расстояниях. К упражнениям привлекаются демо-группы, которые имитируют действия условного противника.
"Дополнительно введен курс изучения коллективного вооружения. Рекруты осваивают АГС, РПГ, а также пулеметы РПК, ДШК и Browning M2. Общее количество упражнений с оружием возросло до 45", - сообщили в Сухопутных войсках.
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