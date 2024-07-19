ВСУ сбили еще один российский Су-25 в Донецкой области
Киев • УНН
Украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении Донецкой области. Самолет пытался атаковать позиции Сил обороны Украины, но был уничтожен благодаря профессионализму зенитчиков отдельной механизированной бригады.
На Покровском направлении украинские зенитчики сбили очередной российский боевой самолет Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны. Об этом сообщили в Telegram ОСУВ «Хортица», передает УНН.
Благодаря меткости, сноровке и профессионализму наших зенитчиков, сегодня российская авиация уменьшилась на один боевой самолет - на штурмовик Су-25
Как сообщается, сбили очередной штурмовик Су-25 зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
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