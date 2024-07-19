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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ сбили еще один российский Су-25 в Донецкой области

ВСУ сбили еще один российский Су-25 в Донецкой области

Киев  •  УНН

19 июля 2024, 11:48  •  17896 просмотра

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Украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении Донецкой области. Самолет пытался атаковать позиции Сил обороны Украины, но был уничтожен благодаря профессионализму зенитчиков отдельной механизированной бригады.

На Покровском направлении украинские зенитчики сбили очередной российский боевой самолет Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны. Об этом сообщили в Telegram ОСУВ «Хортица», передает УНН

Благодаря меткости, сноровке и профессионализму наших зенитчиков, сегодня российская авиация уменьшилась на один боевой самолет - на штурмовик Су-25

-говорится в сообщении.

Как сообщается, сбили очередной штурмовик Су-25 зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Еще плюс 980 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага19 июля 2024, 04:40 • 32956 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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