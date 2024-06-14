На передовой произошло 87 боевых столкновений. В течение суток Силы обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава противника, одно средство ПВО, две артиллерийские системы и станцию РЭБ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

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Отмечается, что российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных с применением четырех ракет и 54 авиационных удара с применением 73 КАБов, задействовали 613 дронов-камикадзе. Также враг совершил более 2500 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал неподалеку Глыбокого, Тихого и Волчанска. Три штурмовые действия агрессора успешно отражены нашими защитниками. Продолжается бой в районе Волчанска. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении противник совершил четыре попытки оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Стельмаховка и Берестовое. Успеха не имел. Потерь позиций и территорий не допущено.

На Лиманском направлении российские захватчики шесть раз пытались продвинуться в районах Грековки и Невского. Все атаки отражены украинскими защитниками. Ситуация контролируется.

На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Штурмовые действия в районе Верхнекаменского завершились для врага неудачей.

Одиннадцать раз агрессор атаковал подразделения Сил обороны на Краматорском направлении в районах Ивановки, Калиновки, Андреевки и Часового Яра. Все попытки российских оккупантов прорвать наши рубежи были отбиты. Ситуация напряженная. Принимаются меры по недопущению продвижения врага в глубину нашей территории.

Самой горячей остается обстановка на Покровском направлении. С начала суток российские захватчики 32 раза пытались вклиниться в боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Новопокровского, Калинового, Межевого, Новоселовки Первой и Яснобродовки. 24 вражеские атаки нашими воинами отражены. Восемь боевых столкновений еще продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков на указанном направлении.

Предварительные потери агрессора составили 291 оккупант убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, боевая бронированная машина, пушка и автомобиль.

На Кураховском направлении ситуация остается напряженной. С начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 17. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Парасковиевка. 16 вражеских атак успешно отражены Силами обороны. Продолжается бой в районе Красногоровки. Принимаются меры по стабилизации обстановки.

На Ореховском направлении оккупанты совершили три штурмовые действия в районе населенного пункта Малая Токмачка. Украинские защитники прилагают усилия для сдерживания продвижения оккупационных войск.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражено пять атак врага в районе Крынок. Потерь позиций не допущено.

На фронте 77 боевых столкновений, россияне активно атакуют на Покровском направлении - Генштаб