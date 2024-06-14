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ЗСУ уразили дві артилерійські системи та станцію РЕБ – Генштаб

ЗСУ уразили дві артилерійські системи та станцію РЕБ – Генштаб

Київ • УНН

 • 47535 перегляди

Збройні сили України відбили численні російські атаки, знищивши 8 районів зосередження противника, 1 систему протиповітряної оборони, 2 артилерійські системи, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 1 танк, 1 бойову броньовану машину та 2 гармати, завдавши при цьому 291 втрату російським військам.

На передовій відбулося 87 бойових зіткнень. Впродовж доби Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу противника, один засіб ППО, дві артилерійські системи та станцію РЕБ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники завдали по території України три ракетні із застосуванням чотирьох ракет та 54 авіаційні удари із застосуванням 73 КАБів, задіяли 613 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив понад 2500 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із  застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська.  Три штурмові дії агресора  успішно відбито нашими захисниками. Триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Стельмахівка та Берестове. Успіху не мав. Втрат позицій і територій не допущено.

На Лиманському напрямку російські загарбники шість разів намагалися просунутися в районах Греківки та Невського. Всі атаки відбито українськими захисниками. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Штурмові дії в районі Верхньокам’янського завершились для ворога невдачею.

Одинадцять разів агресор атакував підрозділи Сил оборони на Краматорському напрямку в районах Іванівки, Калинівки, Андріївки та Часового Яру. Всі спроби російських окупантів прорвати наші рубежі були відбиті. Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо недопущення просування ворога в глибину нашої території.

Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку.  Від початку доби російські загарбники 32 рази намагалися вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського, Калинового, Межового, Новоселівки Першої та Яснобродівки. 24 ворожі атаки нашими воїнами відбито. Вісім бойових зіткнень ще продовжуються. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників на зазначеному напрямку.

Попередні втрати агресора склали 291 окупант вбитими та пораненими. Знищено один танк, бойову броньовану машину, гармату та автомобіль.

На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою.  Від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 17. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка. 16 ворожих атак успішно відбито Силами оборони. Триває бій в районі Красногорівки. Вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три штурмові дії в районі населеного пункту Мала Токмачка. Українські захисники докладають зусиль для стримування просування окупаційних військ.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито п’ять атак ворога в районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

На фронті 77 бойових зіткнень, росіяни активно атакують на Покровському напрямку - Генштаб 13.06.24, 20:20 • 21686 переглядiв

Лілія Подоляк

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