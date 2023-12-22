ВСУ нанесли 16 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава российской армии, ее вооружении и военной техники, а также по зенитно-ракетному комплексу противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

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Отмечается, что подразделения ракетных войск поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, 3 склада боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Всего за прошедшие сутки суток произошло 95 боевых столкновений на фронте.

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