ВСУ нанесли 16 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб
Украинские войска нанесли 16 авиационных ударов по российскому личному составу и технике, а ракетные войска в 95 боевых столкновениях поразили 9 целей и 3 склада с боеприпасами.
На Киевщине во время ночной атаки попаданий в объекты критической инфраструктуры нет - ОВА
Киевская область не пострадала от ночного обстрела, но были повреждены три частных дома, работала противовоздушная оборона. О пострадавших не сообщается.
Украина не сможет сдерживать российские войска, если западная помощь остановится - ISW
Западная помощь имеет решающее значение для Украины, чтобы дать отпор российским войскам и вернуть себе территорию, говорится в отчете ISW; прекращение помощи может подорвать обороноспособность Украины.
Германия хочет поставить Украине больше танков Marder
Германия поставит Украине 120 танков Marder, что на 20 больше, чем было обещано изначально, причем 80 уже поставлено и есть планы по дальнейшей военной помощи.
В Киеве установили отреставрированные кресты на купола Софийского собора
Два отреставрированных креста были установлены на куполах Софийского собора в Киеве в рамках срочной реставрации семи ржавых крестов, входящих в перечень памятников ЮНЕСКО.
За год средняя зарплата в Украине выросла на 23% за год
Среднемесячная заработная плата в Украине выросла на 22,7% до 17 937 грн в 3-м квартале, с наибольшим ростом в ИТ и финансовом секторах.
Украинские беженцы получат возможность работать водителями автобусов в Норвегии
Украинским беженцам, которые имеют опыт работы водителями автобусов, будет разрешено работать в Норвегии, а власти предлагают законодательные изменения, которые облегчат требования по проживанию и знанию языка.
22 декабря: День зимнего солнцестояния, Всемирный день оргазма
Сегодня День зимнего солнцестояния, самый короткий день в году, который совпадает с различными праздниками, включая День энергетика Украины и День работников дипломатической службы Украины, и не только.
На Вина Дизеля подали в суд за сексуальное насилие
Вин Дизель подал в суд на свою бывшую ассистентку Асту Йонассон за якобы сексуальное насилие в 2010 году, обвинение, которое представитель актера категорически отрицает.
В КГВА обновили информацию о ночной атаке дронов на столицу
Россия осуществила очередную атаку беспилотников на Киев, повредив здания и вызвав ранения, но погибших нет, сообщил глава Киевской городской государственной администрации Сергей Попко.