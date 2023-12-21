Над Сумской областью противовоздушная оборона сбила беспилотник

Гарантии безопасности для Украины: в ОП провели очередной раунд консультаций с Германией

Украина и Германия провели еще одну консультацию, посвященную двустороннему соглашению о гарантиях безопасности, во время которой украинские чиновники поблагодарили Германию за поддержку процесса интеграции Украины в ЕС. Были обсуждены дальнейшие планы коммуникации относительно правовой базы соглашения.