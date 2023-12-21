На Сумщине пограничники обезвредили вражеский дрон-камикадзе
Киев • УНН
Украинские пограничники в Сумской области обезвредили вражеский беспилотник-камикадзе с помощью антидронового ружья.
Пограничники на Сумщине обезвредили еще один вражеский дрон-камикадзе с помощью антидронового ружья. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пишет УНН.
Детали
В ГПСУ сообщили, что пограничники на Сумской области обезвредили еще один вражеский дрон-камикадзе.
Заметив приближение FPV-дрона, военнослужащие ГПСУ применили антидроновое ружье, в результате чего дрон-камикадзе потерял высоту, упал и взорвался
Напомним,
19 декабря пограничники, которые воюют на Запорожском направлении, с помощью антидронового ружья приземлили беспилотники оккупантов.
На Сумщине пограничники обезвредили вражеский дрон-камикадзе
Украинские пограничники в Сумской области обезвредили вражеский беспилотник-камикадзе с помощью антидронового ружья.
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