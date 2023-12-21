На Сумщине пограничники обезвредили вражеский дрон-камикадзе

Украинцев призывного возраста за рубежом нужно попросить явиться в призывные пункты - Умеров

Украина планирует предложить мужчинам за рубежом в возрасте 25-60 лет добровольно явиться на призывные участки для прохождения военной службы в 2024 году, при этом обсуждаются потенциальные санкции за невыполнение этого требования.