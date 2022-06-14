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Вступление в ЕС: статус кандидата поможет более осмысленно развивать экономику - политолог

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Для Украины предоставление статуса кандидата в члены ЕС имеет важное значение и на многое влияет. В частности, это стимул осуществлять внутренние преобразования и адекватно и эффективно использовать финансовую помощь после войны, чтобы перейти на европейские стандарты. Такое мнение в комментарии УНН высказала политолог Олеся Яхно.

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«Если у Украины будет статус кандидата – это конкретная цель, которая предусматривает определенные термины, понятные действия, текущие и конечные задачи. На фоне военных побед, мужественного сопротивления, которое демонстрирует Украина, мы видим, что война затянулась, что это долгий процесс. Очевидно, возникнет вопрос военной экономики, возникнет вопрос трансформации. Важно, чтобы эти действия были осмысленными, направленными на долгосрочную перспективу и гармонизированы с переходом на европейские стандарты, а не для того, чтобы просто удержаться. Важно, чтобы помощь, которая будет оказываться после войны, была не просто материальными деньгами на поддержку, а чтобы эти деньги шли, в том числе, на проекты, отрасли и сферы, которые будут приближать Украину к европейским стандартам. Это будет стимулировать разные реформы, например, судебную реформу, фискальную реформу, регулироваться борьба с коррупцией», – отметила Яхно.

Детали

Кроме того, по словам политолога, предоставление статуса кандидата в члены ЕС важно с моральной точки зрения. Ведь появляется понятная перспектива, что мы тяжелой ценой отстаиваем не только территориальную целостность и суверенитет, но и цивилизованный формат мира, права.

Цитата

«Отлично, что мы четко заявили, что суррогатные варианты не подходят Украине, что нам необходимо получить именно статус кандидата в члены ЕС. В результате – снят психологический барьер с Европы, долго сидевшей в иллюзиях, что все можно остановить. Имеется пример Западных Балкан. ЕС не принял решение и им не предоставили статус кандидата. В результате туда зашла россия, туда зашли китайские инвестиции и там уже возникла проблема, которая может привести к повторению напряженной точки, которая была в 90-х годах. Это один из примеров того, что, когда непонятна позиция ЕС, туда просто заходят другие страны, которые хотят приостановить процесс. Вопрос с Украиной уже не вызывает иллюзий. Любую задержку во времени россия будет использовать для дальнейшей возможности нарастить силы. Война в Украине показывает, что нельзя быть статичным, если меняются вызовы безопасности», – отметила Яхно.

Что касается сроков вступления в ЕС, по словам политолога, то их сложно предугадать. Однако она считает, что это точно не продлится 10-20 лет, как заявляли Шольц и Макрон. Оптимальные сроки – в пределах 5 лет. Ведь 10 лет – слишком долго для мира, живущего быстрыми темпами, а меньшего срока недостаточно, чтобы провести реформы внутри страны.

Напомним

Обсуждение вывода о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, как ожидается, будет завершено до конца недели. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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