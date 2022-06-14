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Вступ до ЄС: статус кандидата допоможе більш осмислено розвивати економіку - політолог

Вступ до ЄС: статус кандидата допоможе більш осмислено розвивати економіку - політолог

Київ • УНН

 • 183230 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Для України надання статусу кандидата в члени ЄС має важливе значення і багато на що впливає. Зокрема, це стимул здійснювати внутрішні перетворення і адекватно й ефективно використовувати надану фінансову допомогу після війни, щоб перйти на європейські стандарти. Таку думку в коментарі УНН висловила політолог Олеся Яхно.

Цитата

«Якщо Україна матиме статус кандидата – це конкретна мета, яка передбачає певні терміни, зрозумілі дії, поточні і кінцеві завдання. На фоні військових перемог, мужнього спротиву, який демонструє Україна, ми бачимо, що війна затягнулася, що це довгий процес. Очевидно, виникне питання воєнної економіки, виникне питання трансформації. Важливо, щоб ці дії були осмисленими, направленими на довгострокову перспективу і гармонізовані із переходом на європейські стандарти, а не для того, щоб просто втриматися. Важливо, щоб допомога, яка буде надаватися після війни, була не просто матеріальними грошима на підтримку, а щоб ці гроші йшли в тому числі на проекти, галузі і сфери, які наближатимуть Україну до європейських стандартів. Це буде стимулювати різні реформи, наприклад, судову реформу, фіскальну реформу, регулюватиметься боротьба з корупцією», – зазначила Яхно.

Деталі

Окрім того, за словами політолога, надання статусу кандидата в члени ЄС важливе з моральної точки зору. Адже з’являється зрозуміла перспектива, що ми важкою ціною відстоюємо не лише територіальну цілісність і суверенітет, а й цивілізований формат світу, права.

Цитата

«Дуже добре, що ми чітко заявили, що сурогатні варіанти не підходять Україні, що нам необхідно отримати саме статус кандидата в члени ЄС. У результаті - знято психологічний бар’єр з Європи, яка довго сиділа в ілюзіях, що все можна зупинити. Є приклад Західних Балкан. ЄС не ухвалив рішення і їм не надали статус кандидата. У результаті туди зайшла росія, туди зайшли китайські інвестиції і там вже виникла проблема, яка може призвести до повторення точки напруження, яка була в 90-х роках. Це один з прикладів того, що коли незрозуміла позиція ЄС, туди просто заходять інші країни, які хочуть призупинити процес. Питання з Україною вже не викликає ілюзій. Будь-яку затримку в часі росія використовуватиме для наступної можливості наростити сили. Війна в Україні показує, що не можна бути статичним, якщо змінюються безпекові виклики», – зазначила Яхно.

Щодо термінів вступу до ЄС, за словами політолога, їх складно передбачити. Проте вона вважає, що це точно не буде тривати 10-20 років, як заявляли Шольц і Макрон. Оптимальні строки - у межах 5 років. Адже 10 років – надто довго для світу, який живе швидкими темпами, а меншого терміну недостатньо, аби провести реформи всередині країни.

Нагадаємо

Обговорення висновку щодо надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу, як очікується, буде завершено до кінця тижня. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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