ВССУ ответил на запрос ГПУ по отдельным вопросам, связанным с признанием доказательств надлежащими и допустимыми

Так, в сентябре 2016 г. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился к председателю Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) с просьбой высказать позицию уголовной палаты ВССУ по применению отдельных норм Уголовно-процессуального кодекса Украины с целью предотвращения распространения порочной практики манипулирования положениями УПК Украины и обеспечения одинакового применения норм УПК Украины в деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры и суда.

Необходимость обращения с указанным письмом к Председателю ВССУ обусловлена ​​случаями произвольного толкования отдельных положений УПК.

В свою очередь 27 октября председатель ВССУ предоставил ответ на указанное письмо и сообщил, что решение отдельных вопросов предполагает необходимость внесения законодательных изменений. Также отметил, что отсутствие обобщений судебной практики по проблемным вопросам применения положений УПК, нарушенных в обращении, которые заключаются в выяснении порядка совершения отдельных действий органами досудебного расследования лишает ВССУ возможности выразить по ним правовую позицию.

В то же время, в контексте вопроса об оценке доказательств, полученных органом досудебного расследования по уголовным преступлениям, расследование которого относится к подследственности другого такого органа, ВССУ предлагает учитывать, что вопрос о допустимости тех или иных доказательств решается в ходе судебного разбирательства судом, который осуществляет рассмотрение уголовного производства.