ВССУ відповів на запит ГПУ щодо окремих питань, пов’язаних із визнанням доказів належними і допустимими
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Генпрокуратура отримала відповідь від Вищого спеціалізованого суду України щодо окремих питань стосовно застосування окремих норм Кримінального процесуального кодексу України з метою запобігання поширення хибної практики маніпулювання положеннями КПК України та забезпечення однакового застосування норм КПК України в діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Так, у вересні 2016 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко звернувся до голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ) з проханням висловити позицію кримінальної палати ВССУ стосовно застосування окремих норм Кримінального процесуального кодексу України з метою запобігання поширенню хибної практики маніпулювання положеннями КПК України та забезпечення однакового застосування норм КПК України в діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду.
Необхідність звернення з вказаним листом до Голови ВССУ зумовлена випадками довільного тлумачення окремих положень КПК.
В свою чергу 27 жовтня голова ВССУ надав відповідь на вказаний лист та поінформував, що вирішення окремих питань передбачає необхідність внесення законодавчих змін. Також зазначив, що відсутність узагальнень судової практики щодо проблемних питань застосування положень КПК, порушених у зверненні, які полягають у з’ясуванні порядку вчинення окремих дій органами досудового розслідування позбавляє ВССУ можливості висловити щодо них правову позицію.
Водночас, у контексті питання про оцінку доказів, одержаних органом досудового розслідування щодо кримінального правопорушення, розслідування якого належить до підслідності іншого такого органу, ВССУ пропонує враховувати, що питання допустимості тих чи інших доказів вирішується під час судового розгляду судом, який здійснює розгляд кримінального провадження.