Вспышка инфекции в Полтаве: отравившиеся студенты находятся в состоянии средней тяжести

Cтуденты Полтавского юридического института имени Ярослава Мудрого, которые были госпитализированы с отравлением находятся в состоянии средней тяжести. Об этом заявил начальник областной военной администрации Филипп Пронин, передает УНН.

Детали

по его словам, сейчас студенты госпитализированы и получат медицинскую помощь.

По словам пострадавших, все они ели в заведении общественного питания "студенческое кафе", которое расположено на территории Полтавской политехники. Об этом они сообщили сотрудникам полиции - рассказал Пронин.

Госпродпотребслужба и Центр контроля и профилактики болезней продолжают эпидемиологическое расследование вспышки острой кишечной инфекции. Их специалисты вместе со следователями полиции отобрали образцы пищевых продуктов, питьевой воды и смывы с контактных поверхностей в указанном заведении питания.

Дополнение

Полтавский юридический институт им.Ярослава Мудрого опроверг информацию о массовом отравлении своих студентов.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте, информация по поводу массового отравления студентов не соответствует действительности.

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Через несколько дней будут готовы результаты экспертизы. Полиция открыла уголовное производство.

Напомним

В Полтаве зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции среди студентов юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого. В течение ночи 6 декабря с отравлением госпитализировали 27 человек.