ВСП разрешил арестовать главу Хозяйственного суда Львовской области
Киев • УНН
ВСП дал согласие на содержание под стражей председателя Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича. Его подозревают в вымогательстве взятки в размере 1 млн долларов от представителя частной компании.
Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей председателя Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича и отстранил его от правосудия на два месяца. Его подозревают в вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
«12 декабря 2024 года Высший совет правосудия удовлетворил представление руководителя САП о предоставлении согласия на содержание под стражей действующего судьи и бывшего председателя хозяйственного суда одной из областей, которых разоблачили на вымогательстве 1 млн долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании», - говорится в сообщении.
Высший совет правосудия признал обоснованными доводы представления и дал согласие на содержание указанных лиц под стражей.
Кроме того, действующий судья отстранен от правосудия на время проведения досудебного расследования сроком на 2 месяца.
Дополнение
Действующему и бывшему председателям Хозяйственного суда Львовской области сообщено о подозрении в вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов неправомерной выгоды.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь о действующем председателе суда Василии Артимовиче и бывшем Михаиле Юркевиче.