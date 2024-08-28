Вслед за начальником: на взятке разоблачили заместителя председателя Бучанского ТЦК и СП

Заместитель начальника Бучанского ТЦК и СП задержан за вымогательство взятки в 100 тыс. грн у юридического лица. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, передает УНН.

Под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны задержан и сообщено о подозрении заместителю начальника Бучанского ТЦК и СП в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч 3 ст. 368 УК Украины) - говорится в сообщении специализированной прокуратуры

По данным следствия, подозреваемый способствовал в получении справок от ТЦК и СП с целью регистрации 16 транспортных средств за юридическим лицом, за что должен был получить почти 100 тыс. грн.

Он задержан после получения последней части неправомерной выгоды - 1400 долларов США.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование осуществляется СУ ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области.

Дополнение



Начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщник разоблачены и задержаны на схеме по уклонению от мобилизации - во время обысков у них изъяли более 1 млн долларов.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о начальнике ТЦК Бучанского района Леониде Викочко и начальнике Бориспольского ТЦК Сергее Русине.

В помещениях ТЦК, а также по месту жительства руководителей ТЦК, их сообщника, «уклонистов» и в автомобилях фигурантов проведено 33 обыска. В ходе проведения обысков у двух руководителей районных ТЦК изъяли почти полмиллиона долларов США, еще более 600 тыс. долларов США у их сообщника, а также военно-учетные и медицинские документы военнообязанных.

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу без возможности внесения залога начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК и их сообщника, которых подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также предоставлении взятки.



19 августа пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец рассказала УНН, что в Шевченковский районный суд Киева направлено ходатайство о наложении ареста на более 1 млн долларов, которые были изъяты во время обысков у начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК, а также их сообщника

