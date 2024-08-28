Слідом за начальником: на хабарі викрили заступника голови Бучанського ТЦК та СП
Київ • УНН
Заступника начальника Бучанського ТЦК затримано за вимагання хабара у 100 тис. грн за реєстрацію 16 транспортних засобів. Раніше начальників Бориспільського і Бучанського ТЦК затримали за схему ухилення від мобілізації.
Заступника начальника Бучанського ТЦК та СП затримано за вимагання хабара у 100 тис. грн у юридичної особи. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, передає УНН.
За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони затримано та повідомлено про підозру заступнику начальника Бучанського ТЦК та СП у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч 3 ст. 368 КК України)
За даними слідства, підозрюваний сприяв в отриманні довідок від ТЦК та СП з метою реєстрації 16 транспортних засобів за юридичною особою, за що мав отримати майже 100 тис. грн.
Його затримано після отримання останньої частини неправомірної вигоди - 1400 доларів США.
Наразі, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБУ в місті Києві та Київській області.
Доповнення
Начальників Бориспільського і Бучанського ТЦК, а також їхнього спільника викрито та затримано на схемі з ухилення від мобілізації – під час обшуків у них вилучили понад 1 млн доларів.
Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про начальника ТЦК Бучанського району Леоніда Викочка та начальника Бориспільського ТЦК Сергія Русіна.
У приміщеннях ТЦК, а також за місцем проживання керівників ТЦК, їхнього спільника, "ухилянтів" та в автомобілях фігурантів проведено 33 обшуки. У ході проведення обшуків у двох керівників районних ТЦК вилучили майже пів мільйона доларів США, ще понад 600 тис. доларів США у їхнього спільника, а також військово-облікові та медичні документи військовозобов’язаних.
Шевченківський районний суд Києва відправив під варту без можливості внесення застави начальників Бориспільського і Бучанського ТЦК та їхнього спільника, яких підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також наданні хабаря.
19 серпня речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець розповіла УНН, що до Шевченківського районного суду Києва скеровано клопотання щодо накладання арешту на понад 1 млн доларів, які були вилучені під час обшуків у начальників Бориспільського і Бучанського ТЦК, а також їхнього спільника