Все инфицированные коронавирусом в Украине находятся в изоляции - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Украине на сегодня подтверждены 14 случаев заболевания новым коронавирусом, все они находятся в изоляции под наблюдением врачей. Об этом во время брифинга сказал спикер министра здравоохранения Артем Дехтяренко, передает УНН.
"По состоянию на 10:30, на сегодня в Украине зафиксировано 14 случаев инфекции COVID-19. 10 из них - в Черновицкой области, один из которых является летальным, в Киевской области три случая и в Житомирской области также один случай, который, к сожалению, был летальным... Пациенты, у которых сейчас подтверждена инфекция, изолированные и находятся под контролем", - сказал Артем Дехтяренко.
Он также добавил, что сейчас идет работа по лицами, контактировавшим с больными пациентами и им рекомендована самоизоляция.
Над ними также установлен санитарный контроль.
Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавируса.