Всі інфіковані коронавірусом в Україні перебувають в ізоляції - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Україні на сьогодні підтверджені 14 випадків захворювання на новий коронавірус, всі вони перебувають в ізоляції під наглядом лікарів. Про це під час брифінгу сказав речник міністра охорони здоров’я Артем Дехтяренко, передає УНН.
"Станом на 10:30, на сьогодні в Україні зафіксовано 14 випадків інфекції COVID-19. 10 із них - у Чернівецькій області, один із яких є летальним, у Київській області три випадки і в Житомирській області також один випадок, який, на жаль, був летальним... Пацієнти, у яких зараз підтверджена інфекція, ізольовані і перебувають під медичним наглядом”, - сказав Артем Дехтяренко.
Він також додав, що зараз триває робота із особами, які контактували із хворими пацієнтами і їм рекомендована самоізоляція.
Над ними також встановлений санітарний контроль.
Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу.