Всеукраинские соревнования по волейболу среди пограничников начались в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 26 октября. УНН. В Одессе сегодня начались ежегодные Всеукраинские соревнования по волейболу среди пограничников. Военнослужащие ведомства из девяти пограничных отрядов из разных уголков Украины будут соревноваться на волейбольной площадке до 28 октября, передает корреспондент УНН.
Перед началом соревнований охранники государственных рубежей минутой молчания почтили память традиций своих собратьев, погибших в зоне АТО.
"Такие соревнования дают возможность почувствовать дух братства, а также помочь адаптироваться в обществе после прохождения боевой задачи в зоне АТО", - отметил начальник физической подготовки и спорта ГПСУ Южного региона Антон Дудченко.
Соревнования продлятся 3 дня. Первыми на волейбольную площадку вышли военнослужащие Одесского отряда морской охраны и Херсонского пограничного отряда.