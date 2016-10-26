Всеукраинские соревнования по волейболу среди пограничников начались в Одессе

Перед началом соревнований охранники государственных рубежей минутой молчания почтили память традиций своих собратьев, погибших в зоне АТО.

"Такие соревнования дают возможность почувствовать дух братства, а также помочь адаптироваться в обществе после прохождения боевой задачи в зоне АТО", - отметил начальник физической подготовки и спорта ГПСУ Южного региона Антон Дудченко.

Соревнования продлятся 3 дня. Первыми на волейбольную площадку вышли военнослужащие Одесского отряда морской охраны и Херсонского пограничного отряда.