Всеукраїнські змагання з волейболу серед прикордонників розпочались в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Одесі сьогодні розпочались щорічні Всеукраїнські змагання з волейболу серед прикордонників. Військовослужбовці відомства із дев'яти прикордонних загонів із різних куточків України змагатимуться на волейбольному майданчику до 28 жовтня, передає кореспондент УНН.
Перед початком змагань охоронці державних рубежів хвилиною мовчання вшанували пам'ять своіх побратимів, котрі загинули в зоні АТО.
"Такі змагання дають можливість відчути дух братерства, а також допомогти адаптуватися в суспільстві після проходження бойового завдання в зоні АТО", - зазначив начальник фізичної підготовки і спорту ДПСУ Південного регіону Антон Дудченко.
Змагання триватимуть 3 дні. Першими на волейбольний майданчик вийшли військовослужбовці Одеського загону морської охорони та Херсонського прикордонного загону.