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Всеукраинская экологическая лига раскритиковала работу Минприроды

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Лесополосы и прибрежные зоны завалены тоннами опасных отходов. Об этом во время брифинга перед открытием Национального форума по обращению с опасными отходами сказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, передает корреспондент УНН.

Всеукраинская экологическая лига раскритиковала работу Минприроды

"Мы взяли срез только за последние два года, когда абсолютно заметно, как в лесополосах, в прибрежной зоне, прямо в пригороде лежат тонны опасных отходов. И это только те факты, которые обнародованы, а сколько сейчас останется под снегом этих свалок.

И это означает, что полная бесконтрольность существует в этой области. Министерство штампует лицензии и никто не проверял их до этого момента. Только нужно было обращение народного депутата, чтобы заработала эта проверка", - отметила она.

Т.Тимочко также отметила, что часть предприятий, несмотря на наличие против них уголовных производств, получили в Минприроды новые бессрочные лицензии на дальнейшую деятельность.

"Министерство обязано при выдаче бессрочной лицензии выехать на место и проверить как работают эти предприятия. Однако оно этого не сделало. Можно только представить цену этого вопроса для Министерства, но цена для Украины - это природа и наши жизни", - подчеркнула Т.Тимочко.

Напомним, в Украине накоплено более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.

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